Turkije negeert bezwaren tegen campagne in Nederland: 'Wij gaan waar wij willen gaan'

Cavusoglu is van plan op 11 maart in een partycetrum in Rotterdam campagne te voeren voor het Turkse referendum op 16 april. In dat referendum stemt Turkije over vergaande machtsoverdracht van het parlement en de premier naar de president. De AK-partij van president Erdogan organiseert in de aanloop naar de volksraadpleging bijeenkomsten in verschillende Europese landen. De campagne leidt tot spanning in Europa.



Donderdag lieten Duitsland en Oostenrijk al weten aan Turkije niet gediend te zijn van de politieke manifestaties van de AKP in hun land. De officiële reden in Duitsland was dat de locaties de grote oploop niet zouden aankunnen. Oostenrijk stelde dat een campagnebezoek van Erdogan zou leiden tot verdere polarisatie tussen zijn aanhangers en Turkse Koerden in Oostenrijk.



Vrijdag kreeg ook Nederland hoogte van Turkse campagneplannen in Nederland. Meteen maakten minister Koenders van Buitenlandse Zaken en premier Rutte duidelijk dat zij dit 'ongewenst' vinden. Nederland werkt niet mee aan een Turkse manifestatie, meldde Rutte op Facebook. 'We zijn van mening dat de Nederlandse publieke ruimte niet de plek is voor politieke campagnes van andere landen.'



De Turken zijn niet onder de indruk van de afwijzingen uit Europa. Ze verwijten de weigerende landen dat die meten met een dubbele maat: Turkije belerend toespreken over democratie, maar zelf democratische bijeenkomsten in de publieke ruimte niet toestaan. Vandaag zei Cavusoglu in reactie op de bezwaren uit Nederland: 'Waar is de democratie of de vrijheid van meningsuiting waarover jullie ons de les lezen? Hoe zit het met de vrijheid van vereniging?'



Nederland kan ons niet tegenhouden, voegde hij eraan toe. 'Wij gaan waar we willen gaan en ontmoeten onze staatsburgers als wij dat willen.' In Nederland wonen circa 240.000 mensen met stemrecht in Turkije. In 2016 stemde bijna 70 procent daarvan op de AK-partij van Erdogan.



Duitsland en Oostenrijk kregen soortgelijke verwijtende reacties uit Ankara. De Duitse ambassadeur werd op het matje geroepen nadat bijeenkomsten in Keulen en Gaggenau waren afgezegd. Desondanks spraken de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland en Turkije af om elkaar woensdag te treffen in Duitsland en verder te spreken over de ontstane spanningen.



De verhoudingen tussen beide landen stond al onder druk vanwege het arrest van een Duits-Turkse correspondent van Die Welt in Turkije. Hij zit al ruim twee weken vast. De Turkse regering beschuldigt journalist Deniz Yücel ervan lid te zijn van de militante Koerdische PKK. Ook zou hij een 'agent' van Duitsland zijn.