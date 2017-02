Turkije arresteert 445 vermeende IS-aanhangers

IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor diverse bloedige aanslagen in Turkije, zoals die nieuwjaarsmorgen op de nachtclub Reina in Istanbul. Daarbij vielen 39 doden. Het Turkse leger vecht sinds augustus ook in Syrië zelf tegen IS.



De luchtmacht bestookt de jihadisten onder meer veelvuldig bij Al-Bab ten noordoosten van de stad Aleppo. Al-Bab is in handen van IS. Het Syrische leger is de stad vanuit het zuiden tot op circa 20 kilometer genaderd.