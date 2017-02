Trumps veiligheidsadviseur in het nauw door gesprek met Russische ambassadeur

Onheilspellend

Doorgaans reageren Trump en zijn woordvoerders op dergelijke aantijgingen met de beschuldiging dat het weer om 'nepnieuws' gaat, maar ditmaal houdt het Witte Huis zich opvallend stil. Trump negeerde op zijn persconferentie met de Canadese premier Trudeau alle vragen over Flynn.



Nog onheilspellender voor Flynn was dat Stephen Miller, een van de rijzende sterren in het Witte Huis, in de nieuwsprogramma's op zondag geen poot uitstak voor Flynn. Hij weigerde in te gaan op de vraag of Trump nog steeds vertrouwen in Flynn had. 'Dat is een vraag voor de president', zei Miller.