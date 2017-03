Trumps schoonzoon Kushner moet van VS efficiënte en innovatieve machine maken

Volgens woordvoerster Hope Hicks van het Witte Huis had het gesprek met Gorkov weinig om het lijf. Zij verzekerde dat er niet was gesproken over de sancties tegen Rusland of over mogelijke investeringen van de Russische bank in Kushners onroerendgoedprojecten. 'Het was nauwelijks een gesprek te noemen', zei Hicks tegenover The New York Times.



De Senaatscommissie doet onderzoek naar de pogingen van Rusland om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden en Trump aan de verkiezingszege te helpen.