Trumps klimaatbesluit bevestigt zijn doctrine: Amerika tegen de rest

Trump maakte dat 's middags bekend, omringd door klappende adviseurs in de rozentuin van het Witte Huis. In één adem kondigde hij aan opnieuw te willen onderhandelen, om tot betere voorwaarden te komen die de Amerikaanse 'werkers en burgers' wél ten goede zouden komen. Dit werd na zijn speech vrijwel direct door onder meer Frankrijk en Duitsland van de hand gewezen.



De toespraak was een litanie van een half uur over het onrecht dat Amerika wordt aangedaan door het Parijs-akkoord. Trump had het over een 'herverdeling van rijkdom', waar het klimaat niets mee zou opschieten. 'Ik ben gekozen om de burgers van Pittsburgh te vertegenwoordigen, niet die van Parijs.'



Over het klimaat ging het nauwelijks, noch over de historische bijdrage die Amerika aan de wereldwijde opwarming heeft geleverd. Trump had het vooral over de onrechtvaardigheid van het akkoord, en over het Amerikaanse offer dat 'exclusief' ten bate zou komen van de rest van de wereld.

Amerika hoort nu bij een handvol landen dat de toekomst afwijst Barack Obama