Trumps keuze voor het hooggerechtshof kiest vaak voor God en het bedrijfsleven

Hakken in het zand

Er staat nogal wat op het spel. Door zijn relatief jonge leeftijd zou Gorsuch nog decennia mee kunnen in het hooggerechtshof, het instituut dat uiteindelijk de richting van Amerika bepaalt. Het Supreme Court spreekt het laatste woord over de wetten die in het gepolariseerde Amerika tot tweestrijd leiden.



De strijd om Gorsuch, en dus de richting van Amerika, zal nu in de Senaat worden uitgevochten, waar Gorsuch zestig van de honderd senatoren aan zijn kant moet zien te krijgen om benoemd te worden. De Republikeinen hebben nu 52 zetels, en zouden dus nog acht Democraten moeten zien te overtuigen.



De Democratische hardliners hebben in elk geval hun hakken in het zand gezet. 'Ik heb serieuze twijfel over rechter Gorsuch', zei Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat dinsdag. 'Hij heeft meermaals laten zien de belangen van bedrijven boven die van arbeiders te stellen, en staat vijandig tegenover vrouwenrechten.'



De Democraten zijn ook gefrustreerd over de 'diefstal' van de negende zetel door de Republikeinen. President Obama nomineerde na de dood van Scalia al een kandidaat, Merrick Garland, maar de Republikeinen gunden hem niet eens een hoorzitting: zij gokten op een Republikeinse verkiezingsoverwinning, waarna ze zelf iemand konden aanwijzen.