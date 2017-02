Trumps jacht op illegalen begint

Het is begonnen: afgelopen week werden honderden illegalen, die soms al jaren in Amerika werden gedoogd, opgepakt en het land uitgezet. De complexe context: zo is Barack Obama ook begonnen, maar zo is hij niet geëindigd.



Met haar tranen achter de tralies van een arrestatiebusje werd Guadalupe García de Rayos donderdag het gezicht van de nieuwe hardheid van president Donald Trump. De Mexicaanse (35), die al 21 jaar in de Verenigde Staten woonde, werd opgepakt nadat ze zich kwam melden voor een routineafspraak bij immigratiedienst ICE, waartoe ze verplicht was omdat ze negen jaar geleden als illegale werker was aangetroffen in de administratie van een waterpretpark in Arizona. Na een veroordeling werd ze gedoogd: ze is moeder van twee in Amerika geboren en daarmee Amerikaanse kinderen. Tot donderdag, toen ze werd afgevoerd naar Nogales in Mexico. Door de tralies nam ze afscheid van haar tienerzoon en -dochter.