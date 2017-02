Trumps inreisverbod houdt ook in hoger beroep geen stand

De rechter zegt nu dat de Amerikaanse regering geen enkel bewijs heeft geleverd dat een verbod op reizigers uit de zeven landen zou rechtvaardigen. Er zou niet één inwoner van de zeven moslimlanden betrokken zijn bij een terroristische aanslag op Amerikaans grondgebied. Daarbij heeft de regering nagelaten volledige uitleg te geven op de handhaving van het inreisverbod, aldus de rechtbank.



De regering-Trump had beroep aangetekend tegen de uitspraak van een rechter in de staat Washington vorige week vrijdag, die had bepaald dat het inreisverbod niet kan gelden zolang er juridisch geen duidelijkheid over is. Het ministerie van Justitie had namens de regering-Trump een hoger beroep aangespannen. De drie rechters in San Francisco besloten donderdagnacht unaniem dat het tijdelijk stopzetten van het inreisverbod in stand blijft.