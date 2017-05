Trumps eerste buitenlandse reis via Midden-Oosten naar Vaticaanstad

In Israël wacht Trump een warm welkom door premier Netanyahu. Volgens Israëlische media zal Trump daarop in Bethlehem een ontmoeting hebben met de Palestijnse president Abbas, die deze week op het Witte Huis werd ontvangen. Ook wil de Amerikaan in Bethlehem een bezoek brengen aan de Geboortekerk, gebouwd op de plek waar Jezus zou zijn geboren. Daarmee slaat de president een brug naar zijn volgende reisdoel, het Vaticaan. In Rome ontmoet Trump geen geestverwant. Zijn opvattingen en die van paus Franciscus over bijvoorbeeld migratie en klimaatverandering lopen sterk uiteen.



Vanuit Italië reist Trump naar Brussel voor een NAVO-topconferentie. In de verkiezingscampagne had hij zich laatdunkend uitgelaten over het Atlantische bondgenootschap, maar de afgelopen weken sloeg Trump een andere toon aan. Hij zei dat het de NAVO ernst is met de strijd tegen terrorisme. Trump sluit zijn reis af op Sicilië, voor een G7-top met Europese leiders en de premiers van Japan en Canada. Trumps reisschema breekt met de traditie dat een nieuwe Amerikaanse president eerst de buurlanden Mexico en Canada bezoekt.