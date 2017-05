Trumps bezoek aan Brussel voedde de argwaan

Thuis is het leven doorgegaan, met nieuwe verhalen over de toenaderingspogingen tussen Trumps entourage en de Russen, en nieuwe bewijzen over pogingen het onderzoek daarnaar te blokkeren. De meest brisante onthulling kwam zaterdag van The Washington Post: Trumps schoonzoon en belangrijkste adviseur Jared Kushner heeft in december samen met (de inmiddels ontslagen) Michael Flynn geprobeerd via Russische diplomatieke kanalen een geheime verbinding te leggen met het Russische bewind in Moskou.