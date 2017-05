Trump zint in Jeruzalem op de 'ultieme deal'

Donald Trump staat voor de Klaagmuur, het heiligste van het heiligste voor het Joodse volk. Even is hij alleen met zichzelf, even heerst rondom hem de stilte, daar waar normaal het rumoer regeert.



Het is een privébezoek, toch is het historisch: nooit eerder bezocht een zittende Amerikaanse president deze gewijde plek in Oost-Jeruzalem. Zijn voorgangers deden dat niet omdat het Palestijns gebied is, door Israël bezet.