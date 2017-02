Trump zegt af voor White House Correspondents' Dinner

Amerikaanse presidenten maken gewoonlijk één keer per jaar als gastspreker grappen over zichzelf en over de pers. Maar daar heeft Trump blijkbaar geen zin in. 'Ik ben niet aanwezig bij het White House Correspondents' Association Dinner dit jaar', schrijft de president in een tweet. Wel wenst hij iedereen op 29 april een 'geweldige avond'. Eerder maakten verschillende nieuwsmedia al bekend dit jaar niet te komen. Het is voor het eerst in 36 jaar dat een president niet aanschuift. In 1981 was Ronald Reagan nog herstellende van een schotwond.



Trump gaf voorlopig geen uitleg bij zijn beslissing om het diner niet bij te wonen, maar zijn relatie met de media verloopt zeer moeizaam. Vrijdag werden verschillende journalisten geweigerd op een persconferentie in het Witte Huis. Op die beslissing kwam veel kritiek, en ook de organisatie van het correspondentendiner reageerde in een verklaring. 'Het bestuur van de WHCA is erg tegen de manier waarop de journalisten werden behandeld door het Witte Huis. We moedigen de organisaties die werden toegelaten aan om hun materiaal te delen met de pers die niet werd toegelaten. Het bestuur zal dit verder bespreken met medewerkers van het Witte Huis', schreef voorzitter Jeff Mason.