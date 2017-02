Trump wist al weken van leugen die topadviseur Flynn fataal werd

Poetin

De affaire laat in ieder geval zien dat de CIA en de FBI niet van plan zijn het onderzoek naar het gestook van de Russen in de Amerikaanse verkiezingscampagne te staken, ook al zit Obama, die de opdracht tot het onderzoek gaf, niet meer in het Witte Huis. Daarbij gaat het ook om de vraag of figuren uit Trumps campagneteam mogelijk onder één hoedje hebben gespeeld met de Russen om zijn Democratische rivaal Hillary Clinton zwart te maken, zoals de voormalige Britse inlichtingenofficier Christopher Steele in een omstreden rapport concludeerde. Voorlopig is daar geen bewijs voor, maar als dat waar zou blijken staat Trumps presidentschap op het spel.



Naast Trump lijkt president Poetin het voornaamste slachtoffer te worden van het schandaal rond Flynn. Het Kremlin hoopte dat er met Flynn als nationale veiligheidsadviseur een pro-Russische wind in het Witte Huis zou gaan waaien: Flynn ziet Rusland als een onmisbare bondgenoot in de strijd tegen de radicale islam. Vandaar ook dat het Kremlin keihard ontkende dat Flynn ook maar een woord aan de sancties had vuilgemaakt. Nu Flynn zelf erkent dat hij niet de waarheid heeft gesproken, klinkt die bewering wel erg hol. Maar Russische politici hielden maandag vol dat Flynn het slachtoffer was geworden van de vijanden van Rusland in de VS. Volgens hen zijn die erop uit zijn Trump ten val te brengen, zodat zij het 'anti-Russische' beleid van president Obama kunnen voortzetten. 'Het verjagen van Flynn was de eerste acte, nu het doelwit: Trump zelf', merkte Aleksej Poesjkov, lid van het Russische hogerhuis, in tweet op.