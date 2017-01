Trump wil sancties tegen Rusland opheffen in ruil voor kernwapendeal

Met twee Europese kranten sprak hij over de Brexit ('iets fantastisch'), over de Duitse bondskanselier Angela Merkel ('desastreuze fout om al die illegalen binnen te laten'), over de NAVO ('achterhaald' maar 'heel belangrijk') en BMW (extra belasting voor import auto's).



Trump zei in The Times of London dat hij het kernwapenarsenaal van de VS en Rusland 'drastisch wil verkleinen'. De sancties die vertrekkend president Obama tegen de Russen invoerde, ziet Trump als ruilmateriaal. 'We hebben de sancties. Laten we kijken of we wat goede deals kunnen sluiten met Rusland. Het terugdringen van kernwapens is een belangrijk onderwerp aan de onderhandelingstafel', aldus Trump in de Britse krant.