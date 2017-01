Trump wil muur betalen met Mexicaanse invoerbelasting: peso keldert

De verklaringen over invoerbelasting hadden direct invloed op de Mexicaanse valuta, die vorig jaar al fluctueerde bij uitspraken van toenmalig kandidaat Trump. Mexico's export gaat voor 80 procent naar de Amerikaanse noorderbuur. De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken waarschuwde donderdagavond in een reactie dat de hoge invoerbelasting zou betekenen dat Amerikaanse consumenten meer moeten betalen. 'Van avocado's tot platte televisies, ze worden duurder', aldus Luis Videgaray. De belasting zou betaald moeten worden door de exporterende bedrijven. Volgens Trump maakt de maatregel deel uit van een groter plan voor belastinghervorming.



Eerder maakte de Mexicaanse president Enrique Pena Nieto al bekend dat hij zijn bezoek aan de nieuwe Amerikaanse president afzegt. Reden daarvoor was het decreet dat Trump woensdag tekende over de muur. Volgens minister Videgaray is Mexico niet van plan voor de muur te betalen: 'Over sommige dingen valt niet te onderhandelen. Dit gaat over onze waardigheid en onze trots.'



Japan reageerde vrijdagochtend op de oplopende spanning tussen de twee landen. Een aantal grote Japanse autofabrikanten produceert in Mexico auto's voor de Amerikaanse markt. Een woordvoerder van de regering van Japan zegt dat het land de ontwikkelingen op de voet volgt.