Trump wil illegalen kunnen deporteren voor kleine vergrijpen als winkeldiefstal

100-miles zone

De tweede opmerkelijke aanscherping van het huidige beleid is dat ook niet-criminele illegalen 'met prioriteit' kunnen worden gedeporteerd. Onder president Barack Obama werden alleen illegalen met uitzetting bedreigd die in de 100-miles zone tot aan de grens werden aangehouden en niet konden aantonen dat ze langer dan twee weken in het land verbleven. Nu geldt de 'deportatieprioriteit' voor illegalen die tot maximaal twee jaar in de VS verblijven en is het in het hele land van toepassing.



President Trump tekende direct na zijn inauguratie eind januari een aantal decreten om illegale migratie te stoppen, waarmee hij zijn verkiezingsbelofte wilde inlossen de binnenlandse veiligheid te verbeteren. Het document van Kelly betreft het decreet waarin hij beloofde 10 duizend man extra aan te trekken om de grenzen te bewaken en illegalen uit te wijzen. In andere decreten beloofde hij een muur te bouwen aan de grens met Mexico, de capaciteit in detentiecentra op te voeren en moslims te weren uit een zevental Islamitische landen. Dit laatste decreet stuitte direct op juridisch verzet en zal opnieuw worden uitgewerkt.



Of deze deportatievoorstellen wel stand houden valt te bezien. Zo wil de regering van Trump dat illegalen die op heterdaad worden betrapt tijdens het oversteken van de grens direct worden teruggestuurd naar Mexico- zelfs als ze niet uit dat land afkomstig zijn. Het is onwaarschijnlijk dat Mexico, waarmee de verhoudingen al zijn verzuurd vanwege de geplande muur, hieraan zal willen meewerken.