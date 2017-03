Trump wil dat Congres onderzoekt of Obama hem liet afluisteren

Wel degelijk aanwijzingen

Twee: Trump bedoelde niet dat Obama zélf opdracht heeft gegeven tot de taps, maar dat het ministerie van Justitie dat heeft gedaan. Dat onderscheid is voor Trump, die vaker heeft laten blijken dat hij niet snapt dat er beperkingen zitten aan de macht van de president, niet duidelijk. Stel dat dit is gebeurd, ondanks de ontkenning door Clapper, dan zou een speciale rechter daar toestemming voor moeten hebben gegeven. Deze afluisterrechtbanken, een resultaat van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) uit 1978, zijn na Watergate opgericht om Amerikaanse burgers tegen spionage door eigen diensten te beschermen. Een rechter geeft (in het geheim) toestemming voor het afluisteren als er gerede verdenkingen bestaan.



Er zijn wel degelijk aanwijzingen voor zo'n FISA-toestemming. In november berichtte de Britse journaliste en conservatieve oud-parlementariër Louise Mensch van de website Heat Street dat de regering-Obama een FISA-rechtbank heeft verzocht om vier personen in de Trump-Tower af te tappen. In juni zou het verzoek zijn geweigerd (wat later is bevestigd door The Guardian), in oktober zou het verzoek wel zijn gehonoreerd (dit is niet bevestigd). Doorslaggevend zou een tip zijn geweest van buitenlandse inlichtingendiensten over een connectie tussen een computer in Trump Tower en twee Russische banken, Alfa Bank en SVB Bank.