Trump wil Amerikaans arsenaal kernwapens uitbreiden

Gevaarlijk

In het interview sprak Trump zijn steun uit voor de Europese Unie. Eerder liet hij in een ander interview doorschemeren weinig toekomst te zien in de EU en achter de Brexit te staan. Tegen Reuters zei hij nu over de Europese Unie: 'Ik sta er helemaal achter. Ik denk dat het prachtig is. Als zij blij zijn, sta ik erachter.'



Tegen het persbureau sprak Trump zijn zorgen uit over de rakettesten van Noord-Korea. 'Het is een gevaarlijke situatie.' Maar volgens de Amerikaanse president kan China die situatie snel beëindigen. In het interview werd niet duidelijk hoe. Eerder deze maand moest Trump snel reageren toen de Noord-Koreanen een test uitvoerden: 'We zijn heel kwaad op wat ze hebben gedaan. Maar eerlijk gezegd zou dit al aangepakt moeten zijn onder de regering Obama.'