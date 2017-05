Trump-vertrouwelingen aan de tand gevoeld over Russische hacks

Sancties terugdraaien

In een van de gesprekken liet hij doorschemeren dat Trump zodra hij president zou worden bereid zou zijn de sancties terug te draaien die president Obama in de laatste weken van zijn ambtstermijn tegen Rusland afkondigde wegens de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.



Zowel de Senaatscommissie als de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden wil Flynn verhoren over zijn contacten met de Russen, maar de voormalige nationale veiligheidsadviseur wil alleen getuigen als hij immuniteit krijgt. Het is de vraag of de commissies bereid zullen zijn hem de garantie te geven dat hij niet kan worden vervolgd voor alles wat hij in de verhoren bekent. Doorgaans gebeurt dat alleen als de commissie het gevoel heeft dat de getuige informatie heeft die tot het vangen van een nog grotere vis kan leiden.



Ook al zijn de Amerikaanse inlichtingendiensten ervan overtuigd dat Rusland een dubieuze rol heeft gespeeld in de Amerikaanse verkiezingen, blijft Trump zelf nog steeds sceptisch. Volgens hem kan het ook China zijn die achter de hacks zit, of een andere groepering. Maar volgens de Washington Post maakten sommige figuren uit zijn overgangsteam zich eind vorig jaar al zorgen over de contacten van Flynn met ambassadeur Kisljak, zo erg zelfs dat ze hem waarschuwden dat zijn gesprekken met de ambassadeur ongetwijfeld zouden worden afgeluisterd door de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat bleek later ook het geval.



Om een beter beeld te krijgen van Kisljak vroeg Trumps overgangsteam zelfs een profiel van Kisljak dat door de CIA was opgesteld op bij de regering-Obama. Maar het is volgens de Washington Post onduidelijk of Flynn dat rapport ooit heeft gelezen. In ieder geval ging hij gewoon door met zijn e-mails en telefoontjes met de Russische ambassadeur.



Ook de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden zwengelt het onderzoek naar de affaire weer aan. Het onderzoek zat een tijdje vast doordat Devin Nunes, de Republikeinse voorzitter, dwars lag. Maar hij moest de leiding van het onderzoek neerleggen nadat gebleken was dat hij achter de rug van de commissie om samenwerkte met het Witte Huis. Ook de nieuwe leider van het onderzoek Mike Conaway staat bekend als een aanhanger van Trump, maar volgens de Democraten valt er met hem beter samen te werken.