Trump verliest bondgenoten na strijd met rechters

Hoe volk, media, rechter en bedrijfsleven het lot van Amerika medebepalen (+) De soep zou niet zo heet gegeten worden, dacht menigeen, ook in Republikeinse kring. Maar Trump de president doet gewoon wat Trump de kandidaat beloofde. Er zijn matigende krachten, maar zijn die sterk genoeg?

Ook andere presidenten hebben in het verleden openlijk kritiek geuit op de rechterlijke macht. Zo leverde Barack Obama in 2010 felle kritiek op het Hooggerechtshof nadat het had bepaald dat de overheid geen beperkingen mag stellen aan de verkiezingspropaganda van bedrijven en organisaties, mits die niet samenwerken met de partijen en kandidaten. Obama had later ook kritiek op het Hof omdat het een bezwaar tegen onderdelen van zijn zorgwet, de Affordable Care Act, in behandeling had genomen.



President Franklin Roosevelt ging in 1937 nog veel verder, toen het Hooggerechtshof dwars lag en enkele van zijn New Deal-wetten afschoot. Hij probeerde toen voor elkaar te krijgen dat hij het recht kreeg extra rechters in het college te benoemen, maar de Senaat stak daar een stokje voor. Volgens sommige historici werkte Roosevelts dreigement wel en stelde het Hof zich daarna iets meegaander op. Maar zijn plan om het Hooggerechtshof vol te zetten met medestanders is altijd een vlek op zijn reputatie gebleven.



In de loop der tijd hebben de presidenten een steeds dominantere positie gekregen in het Amerikaanse constitutionele bestel. Dat komt onder meer door het gebruik van presidentiële decreten, iets waaraan Democratische presidenten even gretig meedoen als Republikeinse. Maar Trumps critici vrezen dat de onroerendgoedtycoon die gewend was op eigen houtje zijn imperium te besturen het constitutionele bestel in gevaar zal brengen door te proberen zijn zin door te zetten. Maar het is onwaarschijnlijk dat hij het zal aandurven het Hooggerechtshof te trotseren als de rechters hem ongelijk geven. Dat zou ook voor de Republikeinen in het Congres het signaal zijn dat het evenwicht moet worden hersteld, desnoods door hem af te zetten.