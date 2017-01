Trump verdedigt inreisverbod, dat opeens toch niet voor green cards geldt

Volgens de nieuwe Amerikaanse president is zijn laatste decreet geen moslimverbod. 'Dit gaat niet over religie. Dit gaat over terreur en over hoe we ons land veilig houden.' Trump wees op de tientallen andere moslim-landen waarvoor het verbod niet geldt. Ook herhaalde hij dat de maatregel negentig dagen duurt, tot er nieuw beleid doorgevoerd.



Op vrijdag tekende Trump een decreet waarin het met onmiddellijke ingang toegang over de landsgrenzen verbood aan mensen met een paspoort uit Iran, Irak, Syrië, Soedan, Jemen, Libië en Somalië. Dat leidde tot wereldwijde onrust en chaos. Reizigers werden vastgezet op Amerikaanse luchthavens, onder wie mensen met een verblijfsvergunning, een green card. Dat is in tegenspraak met wat Priebus zondag op de Amerikaanse televisie zei. Er worden zondagavond nog steeds tientallen mensen vastgehouden op vliegvelden in het hele land. Bij die luchthavens wordt flink gedemonstreerd, evenals bij het Witte Huis en in grote steden als Boston.