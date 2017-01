Trump valt Amerikaans burgerrechtenicoon aan na kritiek

In een interview met zender NBC zei hij dat hij Trump niet ziet als 'legitieme president'. 'Ik geloof in vergeving. Ik geloof in samenwerking. Het gaat heel moeilijk worden.' Daarom zal hij ook niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Trump, aankomende week. Lewis mist voor het eerst in dertig jaar een inauguratie. Daarmee is hij niet de enige Democraat die de ceremonie vrijdag overslaat. Volgens de nieuwssite Politico zijn er minstens vijftien andere Afgevaardigden die niet komen. Barbara Lee, Afgevaardigde uit Californië zegt dat ze niet achter een president kan staan die bekend staat om 'racisme, seksisme, xenofobie en vrouwenhaat'.



Volgens Trump klaagt Lewis onterecht over de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 'Allemaal geklets, geklets, geklets - geen daden of resultaten. Treurig!', aldus Trump op Twitter. Zijn kritiek op Lewis viel bij sommige partijgenoten verkeerd. De Afrikaans-Amerikaanse Republikein Michael Steele zei in een reactie: 'Er zijn in dit land erg weinig mensen die het pad hebben bewandeld dat John Lewis heeft bewandeld. Donald Trump al helemaal niet. Dus je moet dat respecteren.' Lewis werd tijdens burgerrechtendemonstraties in de jaren zestig in elkaar geslagen. Trump haalde minder stemmen op onder zwarte Amerikaanse kiezers dan presidenten voor hem in de afgelopen veertig jaar. De conservatieve commentator Bill Kristol was op Twitter bezorgd over de kritiek van Trump: 'Het wil wat zeggen, ben ik bang, dat Donald Trump meer respect toont voor Vladimir Poetin dan voor John Lewis.'