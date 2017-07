Trump twittert agressief filmpje waarin hij 'worstelt' met CNN

Applaus

Ook vecht hij virtueel met twee presentatoren van MSNBC, die kritiek hadden op zijn media-aanvallen. Vooral de vrouwelijke presentator Mika Brzezinski moest het ontgelden: ze werd 'dumb as a rock', 'low IQ' en 'crazy' genoemd, en ze 'bloedde wegens een facelift'. De tweets werden zelfs door enkele Republikeinse senatoren onpresidentieel genoemd.



Zijn fans blijven applaudisseren. Zij snappen iets dat de progressieve elite niet snapt: showworstelen. 'Trumps zorgvuldig aangewakkerde vetes zijn puur professioneel worstelen', schrijft Naomi Klein in haar nieuwste boek, No Is Not Enough. Trumps presidentschap draait om simplistische gevechten en bijnamen die voor altijd blijven plakken ('Little Marco', 'Lyin' Ted', 'Crooked Hillary', 'Failing New York Times'); de 'lock her up' kreten tijdens zijn rally's konden ook van een worstelpubliek komen. Als beloning voor bewezen vriendendiensten benoemde Trump Linda McMahon, vrouw van worstelkoning Vince, tot lid van zijn kabinet: zij mag het midden- en kleinbedrijf vooruit helpen.