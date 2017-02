Trump trekt grondwettelijke scheiding der machten in twijfel

De regering-Trump noemde uitspraak in een officiële reactie 'waanzinnig'

Dat laat nog fundamentele vragen open. Gelden deze argumenten ook voor vluchtelingen? Geldt het grondwettelijke recht op een eerlijke rechtsgang pas voor buitenlanders als ze in Amerika zijn geland of zodra ze een visum hebben? Die vragen zullen pas in hoger beroep, of later misschien bij het Hooggerechtshof, worden beantwoord.



De regering-Trump ging onmiddellijk in beroep tegen de uitspraak, die ze in een officiële reactie aanvankelijk 'waanzinnig' noemde (een paar minuten later werd dat woord geschrapt). Het Witte Huis wilde tijdens de behandeling van het hoger beroep doorgaan met de uitvoering van het decreet, maar twee hogere rechters stelden zondag dat de uitspraak van de lagere rechter voorlopig blijft staan en dat het inreisverbod dus wordt opgeschort totdat zij een uitspraak hebben gedaan.