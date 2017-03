Trump tekent nieuw inreisverbod voor zes moslimlanden dat over tien dagen ingaat

Verwarring President Trump wil dat het Congres onderzoekt of zijn voorganger Obama opdracht heeft gegeven tot het afluisteren van hemzelf en zijn medewerkers vlak voor de verkiezingen. Met 'Obama-gate' onthutst Trump nu zelfs Republikeinen. Lees in dit artikel van Amerika-correspondent Michael Persson hoe Trumps beschuldiging politiek Washington in verwarring achterlaat.

Het inreisverbod blijft gelden voor inwoners uit zes moslimlanden: Iran, Libië, Syrië, Somalië, Soedan en Jemen.



'De onbeperkte toegang tot de VS van burgers uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen, is nadelig voor de Amerikaanse belangen', aldus Trump in zijn nieuwe travelban. 'De burgers van deze landen blijven een verhoogd risico vormen voor de veiligheid van de VS.'



De reden dat Irak niet meer op het lijstje voorkomt, is volgens Trump omdat Bagdad zijn veiligheidsmaatregelen voor reizigers heeft opgeschroefd. Visa worden beter gescreend en de Irakezen delen meer gegevens dan voorheen. Ook neemt Irak burgers weer terug die door de VS zijn uitgewezen. De rol die Irak samen met de VS speelt bij de bestrijding van terreurgroep IS, heeft een rol gespeeld bij het besluit. Trump en de Iraakse premier hebben volgens CNN op 10 februari met elkaar gebeld over het inreisverbod. Acht dagen later sprak Abadi met vicepresident Mike Pence in München.



In het nieuwe decreet is opgenomen dat tienduizenden moslims met een permanente verblijfsvergunning in de Verenigde Staten, een zogeheten 'green card', geen hinder ondervinden van het inreisverbod. Hiermee komt het Witte Huis tegemoet aan de kritiek dat deze personen ten onrechte worden getroffen door het inreisverbod.



Het is nog maar de vraag of het decreet ditmaal juridisch wel standhoudt. Een rechtbank in Seattle vocht het eerdere inreisverbod met succes aan, waarna het ministerie van Buitenlandse Zaken zich genoodzaakt zag het decreet voor het hele land in te trekken. Tegenstanders van Trumps gewijzigde reisverbod kunnen nu weer naar de rechter stappen als ze vinden dat het niet door de beugel kan.