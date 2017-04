Trump staat voor zelfde dilemma als Obama: moet hij Assad straffen?

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt zichzelf - al of niet bewust - in een hoek te hebben geschilderd met voor zijn doen ongekend harde uitspraken over de Syrische president Bashar al-Assad. Toen verslaggevers hem vroegen of het Syrische regime met de gifgasaanval dinsdag in de provincie Idlib een rode lijn heeft overschreden, antwoordde Trump dat 'veel lijnen zijn overschreden, méér dan een rode lijn'.



Trump zei dat woensdag kort nadat de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley in de Veiligheidsraad had gesuggereerd dat de Verenigde Staten eenzijdig actie zullen ondernemen tegen Syrië indien de VN in gebreke blijven. 'Als de Verenigde Naties voortdurend hun plicht verzaken collectief op te treden', zei ze, 'komt er een moment dat we verplicht zijn zelf in actie te komen.' Met zijn beeldspraak greep Trump terug op het dreigement van zijn voorganger Barack Obama, die in 2012 zei dat het regime met het gebruik van chemische wapens een rode lijn zou overschrijden. De Verenigde Staten zouden in dat geval verplicht zijn in te grijpen in Syrië. Daar zagen ze echter van af toen kort daarna inderdaad een gifgasaanval plaatsvond.



Trump wreef dat Obama woensdag nogmaals in. De woordvoerder van het Witte Huis stelde dinsdag zelfs dat de 'weerzinwekkende' actie in Idlib een direct gevolg is van de 'zwakheid en besluiteloosheid' in de tijd van de regering-Obama, die haar eigen ultimatum niet serieus nam.

