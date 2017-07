Trump schaart zich als enige niet achter slotverklaring klimaatakkoord G20

Over vrijhandel onderschrijven alle twintig dat zij 'protectionisme inclusief alle oneerlijke handelspraktijken zullen bestrijden'. Om Trump over de streep te trekken bij dit deel van de verklaring, staat erbij dat zij 'de rol erkennen van rechtmatige instrumenten om de handel te beschermen.' Met die concessie kan Trump thuiskomen.



'Het is duidelijk dat we geen consensus konden bereiken', zei bondskanselier en G20-voorzitter Angela Merkel na afloop. Premier Mark Rutte zei dat niet viel te verwachten dat Trump 'ons hier huilend in de armen zou vallen en zou terugkeren naar het klimaatverdrag.' De Franse president Emmanuel Macron noemde de bijeenkomst 'een top van moeilijke discussies'. 'Dat wisten we vooraf. Maar we hebben een terugslag voorkomen.'



In de G20-verklaring belooft Trump te zullen samenwerken met andere landen om ze op een schonere en efficiëntere manier aan fossiele brandstoffen te helpen en te helpen hernieuwbare energie in te zetten. 'Het is niet zo dat de Amerikanen helemaal niets doen', aldus Rutte.



Ook heeft de premier vertrouwen dat de tekst over vrijhandel niet het licht op groen zet voor Trump om meteen de Amerikaanse markt dicht te gooien. 'Het is wel wat waard als de Amerikaanse regering zich achter onze conclusies schaart. Maar er zijn geen garanties. Amerika vaart een onvoorspelbare koers.'