Trump's wispelturige presidentschap in 3 bedrijven

Van bodemloze put tot 'geweldig bondgenootschap'

De NAVO is 'een geweldig bondgenootschap'. Met die woorden nam de Amerikaanse president Donald Trump deze week nadrukkelijk afstand van uitspraken die hij vorig jaar tijdens de strijd om het presidentschap had gedaan. 'Ik heb gezegd dat de NAVO achterhaald is. Dat is niet langer het geval', zei Trump in het Witte Huis, in het bijzijn van NAVO-chef Jens Stoltenberg.



De president-in-spé had de bondgenoten in Europa nerveus gemaakt met zijn suggestie om bedreigde landen niet te hulp te schieten als die hun financiële verplichtingen verzaken.