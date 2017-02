Trump-regering spreekt Iran, Noord-Korea, Rusland en Israël streng toe

Sancties Rusland toch ook versoepeld

In de Verenigde Staten zelf gaf de net aangestelde VN-ambassadeur Rusland de schuld van het oplaaiende geweld in het oosten van Oekraïne. De sancties om de bezetting van de Krim worden pas opgeheven als Rusland het gebied teruggeeft aan Oekraïne, aldus Nikki Haley. Ze sprak donderdag voor het eerst in de Veiligheidsraad. 'Ik vind het jammer dat ik bij mijn eerste optreden hier de agressieve daden van Rusland moet veroordelen', zei Haley.



Sinds zondag zijn dertien Oekraïense soldaten gesneuveld en dertig gewond geraakt. Ook aan de kant van de rebellen en onder burgers zijn doden gevallen. De Russische president Vladimir Poetin zei donderdag dat de regering in Kiev het conflict opstookt om te proberen de nieuwe Amerikaanse regering aan haar kant te krijgen. Tegelijk met Haleys dreigende woorden werden andere sancties tegen Rusland versoepeld. Barack Obama had maatregelen genomen nadat hij de Russen beschuldigde van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Sancties tegen de Russische inlichtingendienst FSB liet de regering-Trump donderdag versoepelen.



Rex Tillerson had donderdag zijn eerste werkdag als minister van Buitenlandse Zaken en sprak telefonisch met de leiders van Canada en Mexico, met wie Trump handelsverdragen wil herzien. Hij belde ook met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De regering-Trump zei in een verklaring dat Israëls bouwactiviteiten in nieuwe en bestaande nederzettingen in bezet gebied niet 'behulpzaam' zijn bij het bereiken van vrede met de Palestijnen. Volgens de verklaring heeft het Witte Huis geen officieel standpunt ingenomen en zijn bestaande nederzettingen geen probleem. Israël kondigde in de eerste twee weken van Trumps presidentschap aan in totaal 5500 nieuwe woningen op de Westelijke Jordaanoever te gaan bouwen.