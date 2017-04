Trump over zijn presidentschap: 'Ik dacht dat het makkelijker zou zijn'

Kim Jong-un

Op de vraag of hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wel als een rationeel denkend figuur beschouwt, wijst Trump erop dat Kim Jong-un al heel jong de leiding over zijn land moest overnemen. 'Hij is 27 jaar. Zijn vader gaat dood, hij neemt het bewind over. Dus je kunt zeggen wat je wil, maar dat is niet makkelijk, zeker niet op die leeftijd. Daarmee wil ik niets goeds over hem zeggen of het omgekeerde, ik zeg alleen dat zoiets heel moeilijk is om te doen. Of hij rationeel is of niet, daar heb ik geen mening over. Ik hoop van wel'.



Opvallend is hoe lovend Trump zich uitlaat over China en de pogingen van president Xi Jinping om Noord-Korea af te houden van een nieuwe kernproef. 'Ik denk dat hij heel erg zijn best doet. Hij wil geen chaos en geen doden zien. Hij is een goede man. Hij is een heel goede man en ik heb hem heel goed leren kennen. Ik weet dat hij iets zou willen doen, maar misschien lukt het hem niet', zegt Trump.



