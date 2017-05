Trump op de foto met 'topspion' Rusland, maar Amerikaanse journalisten niet welkom

'Onbeschoft'

Tot overmaat van ramp had de president direct na zijn gesprek met de Russen, ook een ontmoeting met Nixons nationale veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger. Het was toeval dat Kissinger uitgerekend woensdag in het Oval Office verscheen. Maar de ontmoeting was koren op de molen van Trump-critici die betogen dat de president zich deze dagen bedient van methoden die niet zouden hebben misstaan in Nixons Witte Huis.



Beide gesprekken in het Oval Office versterkten bovendien het beeld dat Trump op 'onbeschofte wijze' Comey aan de kant heeft gezet. Waar andere Amerikaanse presidenten de FBI-directeur zouden hebben uitgenodigd voor een gesprek in het Witte Huis om het slechte nieuws te vertellen, ontsloeg Trump Amerika's hoogste politiebaas per brief. Kortom: de president had wél tijd om twee Russen en een 93-jarige oud-minister te ontvangen in zijn werkkamer maar niet voor de zevende directeur van de in de VS zo gerespecteerde en bewonderde FBI.



Lavrov, die veertig minuten met Trump sprak, kon niet genoeg benadrukken dat Moskou tevreden is met de nieuwe wind die sinds januari door Washington waait. 'De regering-Trump bestaat uit mensen van actie die willen onderhandelen', aldus Lavrov tegen TASS. 'Jammer genoeg deed de vorige regering alles om onze betrekkingen te ondermijnen. President Trump heeft duidelijk gemaakt dat hij geïnteresseerd is in een goede relatie en problemen wil oplossen.'