Trump op de foto met 'topspion' Poetin, maar Amerika mocht het niet zien

In zijn nopjes

Trumps gesprek met Poetins mannen moet nuttig zijn geweest want het Kremlin was donderdag zeer in zijn nopjes over het hoge bezoek aan het Witte Huis. Poetins woordvoerder Dimitri Peskov zei optimistisch te zijn over een snelle verbetering van de relatie tussen beide landen. De betrekkingen waren onder president Obama verslechterd door onder andere het Oekraïne-conflict en de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.



Trump was, te oordelen naar de handvol foto's, ook tevreden met het Russische bezoek. Maar het onderhoud, dat op verzoek van Poetin plaatsvond, had niet op een slechter moment kunnen komen. Want terwijl het drietal zich voorbereidde op hun ontmoeting, zagen ze de hele ochtend op het nieuws dat het in Washington slechts om één kwestie draaide: het ontslag van FBI-directeur James Comey en of dit mogelijk een opzetje van Trump was om het onderzoek naar zijn vermeende Russische connecties te dwarsbomen.



De vergelijkingen met het Watergate-schandaal, dat toenmalig president Richard Nixon in 1974 de kop zou kosten, werden snel getrokken door de Amerikaanse media. Trump zei donderdag dat hij geen moment had overwogen om het gesprek met Lavrov en Kisljak uit te stellen. 'Ik heb er nooit over nagedacht hoe dit zou overkomen', aldus de president. 'Ik had kunnen wachten. Maar dit gesprek was al afgesproken.'