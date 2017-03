Trump oogst lof met eren dode commando: 'Hij is acht jaar president als hij dit vaker doet'

Geweigerd

De boodschap van de vader was duidelijk: Trump had als onervaren president een verkeerd besluit genomen toen hij, zo kort in het Witte Huis, de aanval goedkeurde. 'Verberg je niet achter de dood van mijn zoon om een onderzoek te voorkomen', aldus vader Owens tot Trump. Met deze opmerking doelde hij op de kritiek in het Congres op de afloop van de operatie. Zelfs Republikeinse partijgenoten betwijfelden openlijk of de aanval wel een succes was zoals Trump beweerde.



Volgens het Witte Huis en het Pentagon had de geheime missie van Owens en zijn mannen veel inlichtingen opgeleverd over de tak van Al Qaida in Jemen. 'Een operatie waarbij een SEAL-commando sneuvelt en een helikopter van 75 miljoen dollar moet worden vernietigd, is geen succes', oordeelde echter de Republikeinse senator John McCain.



De vader zei ook dat hij had geweigerd om Trump te ontmoeten toen het lichaam van zijn zoon aankwam op de luchtmachtbasis Dover in Delaware. De president en dochter Ivanka spraken toen wel met de weduwe. Deze heeft zich tot nu toe niet kritisch uitgelaten over de pechmissie van de SEAL-commando's.



Van Jones, een oud-medewerker van president Obama, keek naar de kleine twee minuten dat Trump zich richtte tot de weduwe. En Jones, die als CNN-commentator Trump volop bekritiseert, gaf toe dat hij volledig van zijn stuk was gebracht. 'Er zijn veel mensen die een heleboel redenen hebben om gefrustreerd over hem te zijn', zei hij over de president. 'Die bang voor hem zijn. Maar wat hij dinsdag deed was buitengewoon.'



De lof van Jones is bijzonder omdat hij tot de felste critici behoorde van Trump tijdens de verkiezingen. Hij veroordeelde de Republikein onder andere omdat Trump in zijn ogen te weinig en te laat afstand nam van de steun van Ku Klux Klan- aanhangers



Jones over Trumps optreden dinsdag: 'Wie hoopte dat hij mensen kon verenigen, moet blij zijn met dit moment. Als hij een manier vindt om dit steeds weer te doen, dan zal hij daar acht jaar zitten. Er was veel in zijn toespraak waar ik tegen zal vechten. Steeds weer. Maar hij heeft vanavond iets gedaan, wat je hem niet meer kan afnemen.'