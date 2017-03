Trump ontslaat halsstarrige aanklager Manhattan

'Ik heb geen ontslag genomen. Ik ben ontslagen', zo schreef Bharara op Twitter. 'Openbaar aanklager zijn van het zuidelijke district van de staat New York zal altijd de grootste eer in mijn beroepsleven blijven', zo voegde hij daaraan toe.



Bharara (48) stond bekend als bestrijder van corruptie en witteboordencriminaliteit. Als aanklager in Manhattan vervolgde hij hooggeplaatste politiefunctionarissen en handelaren op Wall Street. Zo eiste hij in een civiele rechtszaak in 2012 een recordbedrag van een miljard dollar (770 miljoen euro) van de Bank of America die hij van grootschalige hypotheekfraude beschuldigde.



46 procureurs ontslagen

Bharara (48) werd in 2009 door Barack Obama tot procureur benoemd. Het ministerie van Justitie verzocht vrijdag 46 openbaar aanklagers die door Obama benoemd werden, ontslag te nemen. Zo'n verzoek is niet ongebruikelijk voor een nieuwe regering. Maar de procureurs betreurden de abrupte manier waarop ze vernamen dat ze op uiterst korte termijn moesten opstappen. Ook werden vraagtekens geplaatst bij de hoeveelheid aanklagers die werden ontslagen.



Voor Bharara kwam het ontslag als een extra verrassing, zo schrijft de BBC. Hij had Trump enkele weken na diens zege bij de presidentsverkiezingen van 8 november nog ontmoet. Trump zou hem toen gevraagd hebben om op zijn post te blijven. Waarom hij nu toch moet opstappen is onduidelijk.