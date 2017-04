Trump neemt verder afstand van adviseur Steve Bannon

De krant vroeg Trump of hij nog steeds vertrouwen heeft in Bannon, die half augustus Trumps campagneleider werd. Uit zijn antwoord bleek dat de relatie tussen beiden flink bekoeld is.



Bannon 'is een goede gast, maar ik heb hem gezegd om wat dingen recht te zetten, of dat ik dat anders zou doen', aldus de president, die toevoegt dat hij Bannon nog niet lang kent. 'Ik mag Steve graag, maar ik moet jullie eraan herinneren dat hij pas zeer laat bij mijn campagne betrokken was. Ik had al alle gouverneurs en senatoren verslagen, toen ik Steve nog niet eens had ontmoet. Ik ben mijn eigen strateeg, en ik was niet van plan om mijn strategieën aan te passen.'



Vooral de opmerking dat Trump zijn eigen strateeg is, lijkt erop dat Trump steeds meer afstand van zijn adviseur neemt, wat er volgens The New York Times op duidt dat Bannon zo langzamerhand moet gaan vrezen voor zijn baan.