Trump mijdt in Saoedi-Arabië zijn oude retoriek

Zorgvuldig

© AFP Verdrijf ze uit jullie gemeenschap. Verdrijf ze uit jullie heilige land. Verdrijf ze uit deze wereld Donald Trump

Dus als Trump zondagavond zijn speech houdt over islamitische terreur, met in het publiek ruim veertig staatshoofden van islamitische landen die hem onderuitgezakt aanstaren vanuit hun beige leren fauteuils, kiest hij zijn woorden zorgvuldig. Hij houdt zich netjes aan de tekst die op de autocue in beeld komt. Hij schreeuwt niet, wat hij anders weleens doet.



'Dit is geen strijd tussen verschillende religies, verschillende sektes of verschillende beschavingen', zegt de president van Amerika. 'Dit is een strijd tussen goed en kwaad.' Trump benoemt expliciet dat terreurbewegingen als IS vooral geloofsgenoten treffen. 'Meer dan 95 procent van de slachtoffers van terrorisme is zelf moslim. Dat is een tragedie van epische omvang.'



Voor de tientallen islamitische staatshoofden in de zaal in Riyad heeft Trump een duidelijke boodschap: hij gaat dit probleem niet voor hen oplossen. 'De naties van het Midden-Oosten kunnen niet wachten op de macht van Amerika om de vijand te vermorzelen.' Ze moeten het zelf doen, vindt Trump. 'Verdrijf ze! Verdrijf ze uit jullie gebedshuizen. Verdrijf ze uit jullie gemeenschap. Verdrijf ze uit jullie heilige land. Verdrijf ze uit deze wereld.'