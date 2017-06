Trump licht tipje van de sluier op over zijn financiën

Lees meer over Trump

Belastingaangiftes

Nieuwszender MSNBC kreeg in maart Trumps aangifte over 2005 in handen. Wat blijkt? De president betaalde over dat jaar 38 miljoen dollar.



Trumpfilter

Nieuws over Donald Trump: soms vermakelijk, soms verontrustend en soms gewoon heel raar. We kunnen ons voorstellen dat al dat nieuws nogal overdadig overkomt. Daarom verdelen we het in verschillende categorieën. Wat is echt belangrijk, wat is eigenlijk gewoon business as usual en wat is vooral afleiding?