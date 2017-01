Trump landt met militair vliegtuig in Washington 'om het moeras te dempen'

Terwijl Trump in de hoofdstad lunchte met de Republikeinse partijtop en zich terugtrok in Blair House, maakten de medewerkers van president Obama zich op om het Witte Huis voorgoed te verlaten.



Samen met Obama zal Trump, zoals de traditie voorschrijft, een bezoek brengen aan de militaire begraafplaats Arlington om Amerika's militaire doden te eren. Waar voorgaande Amerikaanse presidenten zich al lang in Washington ophielden om de machtsoverdracht te overzien, meed Trump Washington de afgelopen weken zoveel mogelijk. Het was een bewuste zet.



Op dinsdag en woensdag was hij al heel even in de hoofdstad, voor twee exclusieve diners. Om daarna snel weer terug te zijn in New York. Afgesloten van de buitenwereld twitterde, telefoneerde en beet hij de laatste dagen vanuit Trump Tower nog even van zich af.



'@realDonaldTrump komt aan op DCA', twitterde Bloomberg-journalist Justin Sink, een van de weinige verslaggevers in Trumps gevolg, dinsdag over de landing van de miljardair op de luchthaven van Washington. Temidden van acteur Jon Voight, rockband Alabama en zijn ministers liet Trump de diplomatieke gemeenschap in Washington tijdens een diner kennis maken met zijn regeringsploeg. 'Ik ben trots op iedereen', zei hij. 'Een team als dit is nog nooit eerder samengesteld.' Trump over zijn beoogde minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson: 'Hij wordt écht ongelooflijk.'



Maar het verblijf in Washington, waar Trump heeft beloofd 'het moeras te dempen', duurde niet lang. In de loop van de avond pakte de aankomend president alweer het vliegtuig terug, richting New York. Weer terug naar zijn geliefde en vertrouwde penthouse op Fifth Avenue van 80 miljoen dollar, waarna hij zich niet meer liet zien. Dit alles tot groot verdriet van de journalisten die traditioneel de aankomend president stap voor stap volgen. Een dag eerder, op maandag, was het niet veel beter.