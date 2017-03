Trump laat improvisaties achterwege in oppervlakkige speech; partij lijkt opgelucht

Nieuwe Trump?

Het was onduidelijk hoeveel de woorden van Trump waard waren. In hoeverre was de presidentiële Trump van dinsdagavond de meerdere van de improviserende Trump van dinsdagmiddag?



Zo veroordeelde de president in zijn toespraak de vernieling van Joodse graven, wat de afgelopen dagen in Amerika veelvuldig is gebeurd. Maar eerder die dag had Trump zonder enige basis gesuggereerd dat daar progressieve agitatoren achter zitten.



En tijdens zijn toespraak vroeg hij om applaus voor de weduwe van de marinier die vorige maand omkwam bij een door Trump geautoriseerde commandoactie in Jemen. Overdag had hij nog alle verantwoordelijkheid voor die (volgens betrokkenen grotendeels mislukte) actie afgeschoven op de militairen die de leiding hadden over die actie. (Het applaus voor de huilende weduwe hield minutenlang aan. 'Als Ryan nu naar beneden kijkt dan zal hij heel blij zijn, ik denk dat dat een record was', zei Trump).



Trump wil vooruit, was zijn overkoepelende boodschap. 'De tijd van klein denken is voorbij. De tijd van triviale gevechten ligt achter ons', zei hij. Als dat betekent dat hij ophoudt met zijn getwitter over de omvang van het publiek bij zijn toespraken en andere ijdele provocaties, dan is er inderdaad een nieuwe Trump opgestaan.



Tekst gaat verder onder de video.