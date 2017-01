Trump laat het bij gouden gordijnen in Oval Office - verdere protserigheid blijft uit

Moeilijkste

In de plaats van Obama's tapijt, ligt nu een cremekleurig tapijt met aan de rand kransjes. Het massieve houten bureau, ooit een geschenk van de Britse koningin Victoria, heeft geen enkele president sinds John F. Kennedy durven weg te doen. Sinds het begin jaren zestig in het Oval Office werd geplaatst, namen tien presidenten de moeilijkste besluiten gezeten achter het bureau, dat is gemaakt van hout van een Brits marineschip. Besluiten over oorlog (Vietnam, Irak), aftreden en impeachment (Nixon en Clinton) en herverkiezing, zoals Lyndon B. Johnson die in 1968 besloot zich terug te trekken.



Dat de veranderingen in het Oval Office nauwgezet worden gevolgd, bleek deze week ook uit de rel rond een kleine buste van Martin Luther King. Een Time-verslaggever meende dat de buste, die door Obama in het kantoor was geplaatst, was verwijderd door Trumps mensen. Het was een gevoelige kwestie, vooral omdat weinig zwarte kiezers op Trump hebben gestemd. Maar de verslaggever had het bij het verkeerde eind. Het incident werd meteen aangegrepen door Trumps adviseurs om te benadrukken hoe 'onbetrouwbaar' de media zijn.



Wat wel klopt, is dat een buste van de Britse oud-premier Winston Churchill weer terug is in het kantoor. Onder Obama was het verhuisd naar een andere kamer, tot ongenoegen van sommige Britten. Trump besloot het meteen weer terug te halen. Ook heeft hij een portret van Andrew Jackson, gevonden in de Witte Huis-collectie, opgehangen in de Oval Office.



De voorzichtigheid die Trump nu tentoonspreidt als het gaat om het Oval Office, wil niet zeggen dat dit ook gaat gelden voor de woon-en slaapvertrekken. Presidenten en de First Lady hebben een grotere vrijheid om deze aan te passen aan hun persoonlijke smaak. Nancy Reagan maakte hiervan gebruik door de kamers een Hollywood-tintje te geven. De Obama' s kozen voor een modern interieur.



En daarvan zijn de Trumps, getuige de Versailles-look van hun penthouse in Trump Tower, niet echt gecharmeerd. Melania is al begonnen met de nieuwe inrichting. 'Mooi en heel elegant', zo noemde Trump donderdag in The New York Times zijn nieuwe residentie. 'Het heeft iets heel speciaals als je weet dat Abraham Lincoln hier heeft geslapen.'