Trump krabbelt terug: 'Ik heb geen tapes van gesprekken met Comey'

Ontmoeting

Toen Comey werd ontslagen, leidde hij het FBI-onderzoek naar de eventuele band tussen de Trump-campagne en Rusland. Hierna kwamen Amerikaanse media met een verhaal over een één-op-één ontmoeting tussen Trump en Comey in het Oval Office in februari dit jaar. Toen zou de president aan Comey hebben gevraagd om Michael Flynn niet langer achter zijn broek aan te zitten. Die was destijds net opgestapt als nationale veiligheidsadviseur omdat hij was betrapt op leugens over zijn contacten met de Russische ambassadeur in Washington. Met zijn tweet hintte president Trump erop dat er opnames waren van dit gesprek.



Comey zei onlangs in een hoorzitting voor de inlichtingencommissie van de Senaat te hopen dat opnames van zijn conversaties met de president daadwerkelijk bestaan. 'Als dat het geval is, zijn mijn gevoelens niet gekwetst. Geef ze allemaal vrij. Ik heb geen bezwaar', stelde de gewezen FBI-chef.