Trump Jr. ontmoette Russische advocate die belastende informatie over Clinton had

Die verklaring zondag kwam nadat hij zaterdag, toen The New York Times een reactie vroeg op het nieuws van de ontmoeting (maar nog niet wist dat die ontmoeting over Clinton was gegaan), nog had verzwegen dat Clinton onderwerp van gesprek was geweest. Trump vertelde toen dat het vooral was gegaan over de adoptie van Russische kinderen.



Het past in de lijn van eerdere onthullingen over gesprekken tussen Russen en leden van de Trump-campagne. Eerst worden ze vergeten, dan ontkend, en vervolgens wordt het onderwerp van gesprek steeds zo aangepast dat de ontmoetingen onschuldig lijken.



Zo waren eerder Trumps nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn, zijn minister van Justitie Jeff Sessions en zijn schoonzoon en adviseur Jared Kushner vergeten hun gesprekken met de Russische ambassadeur Sergei Kisljak te melden, zoals zij als kandidaat-regeringsfunctionarissen moesten doen om toegang te krijgen tot geheime informatie. Flynn hield vervolgens vol dat het over niemendalletjes was gegaan. Het kostte Flynn de kop, omdat hij er ook over had gelogen tegen vicepresident Mike Pence. Sessions mocht blijven, omdat zijn gesprekken volgens hem niet over de verkiezingen gingen.



De ontmoetingen van Kushner met Kisljak werden in april onthuld door The New York Times. Kushner diende daarop een herziene verklaring in, waarin hij wél melding maakte van gesprekken met de Russen. Eén daarvan was dat met Veslenitskaja. De Times kreeg daar lucht van, en is verder gaan graven.



In een reactie zegt Veselnitskaja dat er tijdens de ontmoeting 'niets over de verkiezingscampagne' is gezegd en dat zij 'nooit de Russische regering heeft vertegenwoordigd'. Een woordvoerder van het Kremlin zei de advocate niet te kennen en geen tijd te hebben alle verrichtingen van Russische advocaten te volgen. Reince Priebus, stefchaf van het Witte Huis, noemde de onthulling een 'nothing-burger'.