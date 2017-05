Trump intimideert Comey: 'Als jij lekt naar de pers, lek ik 'tapes' van onze gesprekken'

Trumps getwitterde dreigement was een reactie op de escalerende nieuwsstroom over Comey's congé. Medewerkers van de ontslagen directeur hebben aan The New York Times verteld dat Trump in januari tijdens een etentje in het Witte Huis absolute loyaliteit zou hebben gevraagd van Comey. Die kwam met een tegenbod, en bood de president zijn 'eerlijkheid' aan. Ze zouden op 'eerlijke loyaliteit' zijn uitgekomen.



Als het waar is, is het een nieuwe aanwijzing dat Trump in zijn maag zat met de onafhankelijke opstelling van zijn FBI-directeur. Trump zelf is daar ook steeds duidelijker over. In een interview met NBC donderdagavond erkende hij dat het onderzoek naar de banden tussen Rusland en de Trump-campagne een belangrijke rol speelde in zijn groeiende overtuiging dat Comey weg moest. 'Ik ging Comey ontslaan, wetende dat er geen goed moment was om dat te doen. Ik zei tegen mezelf: weet je, dat Rusland-gedoe, met Trump en Rusland, is een verzonnen verhaal (...), het moet klaar zijn.'