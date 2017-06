Trump in het Witte Huis laat het internationale aanzien van de VS kelderen, blijkt uit onderzoek

Algemeen aanzien

Het slechte imago van Trump heeft ook gevolgen voor het aanzien van de Verenigde Staten in het algemeen. Slechts 49 procent heeft een positief beeld van de VS tegen 64 procent in de laatste twee jaar van Obama's ambtstermijn. Voor het eerst hebben ook de meeste Canadezen geen positief beeld meer van de VS. Van de Nederlanders denkt nu 59 procent negatief over de VS.



Alleen in Rusland en Israël geniet Trump meer vertrouwen dan zijn voorganger. Onder de Russen heeft nu zelfs 53 procent vertrouwen in de Amerikaanse president, tegen slechts 11 procent in het tijdperk-Obama. Daarbij speelt waarschijnlijk mee dat veel Russen nog steeds de hoop koesteren dat Trump de sancties die Obama afkondigde tegen Rusland zal terugdraaien.



Maar hoewel Trump uiterst impopulair is in de meeste landen, is de meerderheid van de ondervraagden er toch van overtuigd dat de betrekkingen tussen hun land en de VS niet veel zullen veranderen. Gemiddeld 58 procent van de ondervraagden zegt uiteindelijk toch een positief beeld van de Amerikanen te hebben.