Trump haalt uit naar warenhuis om schrappen kledinglijn Ivanka

'Trump lijkt zijn functie te gebruiken om bedrijven te straffen die geen zaken met zijn familie meer willen doen. Dat lijkt onethisch', zo reageerde de oprichtster van de #GrabYourWallet-beweging Shannon Coulter bij de Californische tak van tv-station NBC. Deze zakenvrouw startte een boycot-actie tegen Ivanka-producten, direct na Trumps vorig najaar uitgelekte 'Grab them by the pussy'-uitspraak. Coulter, zelf ooit het slachtoffer van seksuele intimidatie op de werkvloer, vond dat Ivanka onvoldoende afstand nam van haar vader. De 'First Daughter' kritiseerde diens uitspraak wel, maar bleef haar vader verder hartstochtelijk ondersteunen. Net zoals ze haar eigen lijn bleef promoten: direct na Trumps verkiezing droeg ze, als lid van de First Family, in een tv-interview een armband van ruim 10 duizend dollar, die ze meteen daarna via een 'Style Alert' onder de aandacht van de media bracht.



Coulter nam aan Ivanka's gedrag aanstoot, juist ook omdat zij zich met haar producten richt op vrouwelijke professionals. Dus publiceerde ze een lijst met luxe-warenhuizen en websites die de Ivanka-lijn verkopen. Zij riep consumenten op niet alleen te boycotten, maar ook contact op te nemen. Aanvankelijk had de actie alleen bij enkele websites succes, maar inmiddels zijn grote warenhuizen als Macy's, Nordstrom en T.J. Maxx in het vizier. De laatste heeft, zo meldde The New York Times woensdag, zijn personeel geïnstrueerd alle verwijzingen in de winkels naar de Ivanka-lijn te verwijderen om consumenten niet te bruskeren. Op die instructie heeft Trump vooralsnog niet gereageerd.