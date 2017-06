Trump haalt juichend uit naar CNN na Rusland-verhaal dat journalisten de kop kost

Trump liet er dinsdag geen gras over groeien. In zijn eerste tweet van de ochtend haalde de president triomfantelijk uit naar omroep die hij al twee jaar voortdurend op de korrel neemt.



'Wow, CNN heeft een groot verhaal over 'Rusland' moeten terugtrekken', aldus Trump die de media-aandacht voor de affaire zat is. 'Drie werknemers moesten gedwongen vertrekken. En hoe zit het met al die andere nepverhalen van ze? FAKE NEWS', besloot hij zijn tweet in hoofdletters. Ook retweette hij een bericht waarin het logo van CNN was gebruikt om de kabelzender om te dopen in FNN: Fake News Network.



Trump: 'Dus ze hebben nu Fake News CNN op heterdaad betrapt, maar hoe zit het met NBC, CBS en ABC? En de falende New York Times en Washington Post? Ze zijn allemaal nepnieuws.'



De drie CNN-onderzoeksjournalisten werkten op een nieuwe redactie die pas sinds het najaar was opgezet. Onder hen is Eric Lichtblau, een bekende New York Times-journalist die de prestigieuze journalistieke Pulitzer-prijs won en pas sinds enkele maanden bij CNN werkte. Volgens de omroep zijn ze vrijwillig vertrokken, volgens anderen is het drietal de laan uitgestuurd omdat de hoogste bazen van CNN ontstemd zijn over hun journalistieke debacle.



Het omstreden artikel, dat op slechts één anonieme bron gebaseerd zou zijn, werd vorige week donderdag gepubliceerd op de CNN-site. Gemeld werd dat een Senaatscommissie onderzoek deed naar een ontmoeting tussen Anthony Scaramucci, een lid van het overgangsteam van Trump, en een Russische bankier. Scaramucci zou vier dagen voor Trumps beëdiging Kirill Dmitriev hebben ontmoet in een restaurant.