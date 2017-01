Trump geeft toehoorders de keus: je doet met hem mee of je ligt eruit

Te veel van onze burgers leven in een andere realitei Donald Trump

Iedereen heeft dezelfde dromen, zei Trump, maar dat is juist niet zo. Iedereen heeft verschillende dromen. Wat een politicus moet doen is die met elkaar te verzoenen. Maar Trump ziet maar één belang, en dat is het Amerikaanse belang. Wij tegen zij - Amerika eerst.



Zoals ook in zijn acceptatiespeech als Republikeins kandidaat, schetste Trump, met 70 de oudste aantredende president in de geschiedenis, weer een pikzwarte stand van het land. 'Te veel van onze burgers leven in een andere realiteit (dan politici, red.): moeders en kinderen gevangen in armoede in onze binnensteden, verroeste fabrieken als grafstenen verspreid in het land, een onderwijssysteem met veel geld dat onze jonge en mooie studenten zonder kennis achterlaat, en de misdaad en de bendes en de drugs die zo veel levens hebben gekost en ons land van zo veel potentieel hebben beroofd. Dit Amerikaanse bloedbad stopt hier en nu.'



Dat is een beeld met een kern van waarheid, maar Trump hield zich ver van oplossingen. Laat het maar aan hem over, was de boodschap. 'Centraal in deze beweging staat de cruciale overtuiging dat een land bestaat om zijn burgers te dienen', zei hij. Het is een omkering van de kennedyaanse boodschap dat je niet moet vragen wat het land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land kan doen, die hij uitsprak tijdens zijn inaugurele rede, in 1961.