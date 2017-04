Trump feliciteert Erdogan wél met uitslag referendum

Kloof Tandengeknars en kritiek in Europa nadat Erdogan het referendum wint. Vergroot de uitslag de kloof tussen Turkije en Europa?

Het Witte Huis wilde maandag niet ingaan op de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de volksraadpleging in Turkije. 'Er is een internationale commissie die dat bekijkt en haar bevindingen over tien tot twaalf dagen zal rapporteren. We wachten af en laten de leden hun werk doen', zei woordvoerder Sean Spicer.



Trump en Erdogan spraken niet alleen over het referendum, ook het gebruik van chemische wapens in Syrië en de internationale strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) kwamen aan bod.



Het Turkse referendum is omstreden. Het nee-kamp had volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) geen eerlijke kans tegenover de goed geoliede ja-campagne van Erdogan.



Geconcentreerde macht

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken laat per persbericht weten bezorgd te zijn over de uitslag van het referendum. 'Deze grondwetswijzigingen concentreren veel macht in één persoon. De Europese Unie zal het verdere verloop kritisch moeten beoordelen.'



Koenders roept Turkije op de aanbevelingen van Raad van Europa, 'waar Turkije lid van is', op te volgen. Hij deelt de zorgen van de OVSE over het 'ongelijke speelveld' in aanloop naar het referendum.