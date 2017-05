Trump en het Russisch onderonsje: stommiteit of hoogverraad?

Volgens The Washington Post heeft Trump donderdag in zijn onderonsje met de Russische minister Sergej Lavrov en ambassadeur Sergej Kisljak opgeschept over een dreigende aanslag van Islamitische Staat, met laptops in vliegtuigen. Die informatie had hij van een bondgenoot, die geen toestemming had gegeven het te delen. Door dat toch te doen brengt hij de inlichtingenbronnen van die bondgenoot in gevaar.



De onthulling van de krant werd meteen bestreden door Herbert Raymond McMaster, de nationale veiligheidsadviseur, die ook bij het overleg donderdag aanwezig was. Maar hij ontkende alleen dingen die de Post niet had beweerd. 'Op geen enkel moment werden bronnen of methoden onthuld', zei McMaster. Maar dat stond ook niet in de artikel. Het nieuws zelf bleef overeind.