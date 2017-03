Trump eert dode commando: 'Hij is acht jaar president als hij dit vaker doet'

Het moment was ongewoon omdat het een kant van Trump liet zien die velen in de VS en in het buitenland nooit hadden gezien. Een rustige, meelevende kant van de miljardair.



Zeker twee minuten eerde de president Owens en het 'ultieme offer' dat de US Navy SEAL-commando had gebracht. 'Ryan stierf zoals hij leefde', aldus de president over de commando van de elite-eenheid SEAL Team Six die in januari sneuvelde tijdens een missie in Jemen die niet volgens plan verliep. 'Als een krijgsman en een held die streed tegen het terrorisme om ons land veilig te maken. Ryans nalatenschap is gegraveerd in eeuwigheid.'



Trumps eerbetoon, waarin ook Owens weduwe Carryn centraal stond, duurde nog geen twee minuten. Maar het leek een eeuwigheid te duren. De Congresleden stonden op, richtten zich tot de weduwe en klapten tientallen seconden. Waarna Trump de militair weer prees voor zijn vaderlandsliefde en het klappen weer begon. Carryn kon haar tranen niet bedwingen en keek omhoog, alsof ze naar de hemel keek.



Terwijl de president bleef klappen, gaf zijn dochter Ivanka, die naast de weduwe stond, haar een bemoedigend klopje op de rug. De Congresleden maakten aanstalten om weer te gaan zitten maar zagen hiervan gauw af omdat Trump niet stopte met klappen. Hij bleef zich richten tot de weduwe. En het leek of nooit zou stoppen met klappen.